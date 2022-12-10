"Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области
Отправлено: 10.12.22 - 18:21
Строителей домов для пострадавших от пожаров в Аулиекольском районе сегодня, 10 декабря, награждали медалями и грамотами. От лица президента награды вручал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек УСКЕНБАЕВ. Он также высказался и о критике, которая обрушилась на строителей из-за сообщений о дефектах и затопленных септиках в новых домах. Читать новость
Странный уровень министра, сравнивать строителей домов, со строителями сараев. Толи комплексы, то ли ещё какие более серьёзные проблемы. Тут без абайки не разобраться. И это вместо того, что бы нести ответственность за качество того, что построили. Просто взять так и строителей оскорбить?
Эл-починно: вместо того, что бы нести ответственность за качество того, что построили. Просто взять так и строителей оскорбить?
Это было сказано не в адрес строителей,а в адрес диванных критиков,по моему справедливо. Сидеть дома в тепле и уюте и при этом хаять строителей, которые вкалывают день и ночь поздней осенью ,в сырости и холоде пытаясь успеть до холодов сдать людям жильё.
Это он, наверно, по меня. Я именно их министров акимов критиковал. А этот министр, он явно "Эксперд" но не диванный. То как подобрали место под дома для погорельцев а еще на счет канализации так это полный "сарай". О канализации вообще вспомнили в конце строительства домов. Когда поняли, что прокололись, то установили септики глубиной два кольца. "Сарай" отдыхает... облажались по полной. Но и это не все. После того как поняли свои проколы, о чудо. Опять чуть не прокололись. Решили, что достаточно будет пяти кубовых пластиковых баков и все... победа. Народ, ну когда такие министры у нас, то ничего хорошего нам не стоит ждать. Ведь есть нормативы, есть нормы потребления воды на человека, есть много чего уже давно разработанного, только применять для того или иного случая. Хорошо, что не успели заказать баки под септики а то опять вляпались бы в дерьмо. А ведь это т.н. диванные эксперды подсказали, что у некоторых семей за месяц расход воды более 5-10 кубов и откачивать септик два раза как минимум это полный дебилизм. А еще, весна лето уже скоро... то ли еще будет
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