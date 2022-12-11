Re: «Злость должна быть направлена на созидание» - Как защитить...

Отправлено: - 16:09

Что примечательно.

Сами, разного рода, психологи, бизнес тренеры и прочая шелуха, сами часто в семейной жизни несчастливы. И если так, имеют ли они, как профессионалы давать советы и "лечить" других?