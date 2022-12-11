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≡ «Злость должна быть направлена на созидание» - Как защитить себя во время конфликтов и правильно воспитать детей, рассказали эксперты в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45712
«Злость должна быть направлена на созидание» - Как защитить себя во время конфликтов и правильно воспитать детей, рассказали эксперты в Костанае
Отправлено: 11.12.22 - 16:09
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На встрече психолог рассказала, как здоровая злость помогает человеку защищать свои личные границы, а адвокат объяснила, что такое гендерное насилие и как от него можно законно защититься.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1701
Re: «Злость должна быть направлена на созидание» - Как защитить...
Отправлено: 11.12.22 - 16:09
#1
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Что примечательно.
Сами, разного рода, психологи, бизнес тренеры и прочая шелуха, сами часто в семейной жизни несчастливы. И если так, имеют ли они, как профессионалы давать советы и "лечить" других?
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