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≡ Как следует выгуливать домашних животных и когда их начнут чипировать в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45712
Как следует выгуливать домашних животных и когда их начнут чипировать в Костанайской области?
Отправлено: 11.12.22 - 15:55
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Регистрация питомцев будет платной для их владельцев, социально-уязвимые слои населения населения смогут пройти эти процедуры бесплатно. Кроме этого, в управлении ветеринарии отметили ряд положений новых правил содержания и выгула домашних животных.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8900
Re: Как следует выгуливать домашних животных и когда их начнут...
Отправлено: 11.12.22 - 15:55
#1
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очередное БЛА...БЛА...БЛА...
НЕТ И НЕ будет у нас соблюдения этих филькиных правил, менталитет не тот.

Цитата:
Во-первых, места, где запрещен выгул домашних животных либо нахождение с ними, определяются в местных исполнительных органах.

Ау акимат, определили? Список в студию!
Вот с этого и надо начинать с определения и ОБОРУДОВАНИЯ мест.
А пока как ср...ли в палисадниках, вдоль домов, пешеходных дорожек, среди деревьев, так и ср...ут.

Цитата:
и на территориях, где установлены запрещающие знаки.

А кто их устанавливал-то эти знаки? Кто должен: жкх, пкск, КТО?
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1701
Re: Как следует выгуливать домашних животных и когда их начнут...
Отправлено: 11.12.22 - 16:25
#2
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Цитата:
Так, выгул питомцев должен осуществляться на поводке длиной не более 2 м в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком. При этом животное может быть без намордника, но хозяин должен иметь его при себе, чтобы при необходимости незамедлительно надеть на собаку. 

А что выгул самки конины, можно как осуществлять, с поводком, верхом на питомце или как?
А баранов как выгуливать, на своих дачных участках или брать согласие соседей?
:-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9046
Re: Как следует выгуливать домашних животных и когда их начнут...
Отправлено: 11.12.22 - 16:50
#3
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Жалко зверушек,ладно ещё когда в частном доме есть большой вольер,а зачем мучить животное,в многоэтажке в квартире, особенно собак крупных пород,ей воля нужна свобода.
У меня кошка та всегда на свободе,пришла в окошко постучалась пустили её покушала и опять свалила,только и смотришь либо в траве прячется за птичками наблюдает,либо уже по крыше соседнего дома гуляет,вот это жизнь.Сейчас правда холодно особо не погуляешь,так она бедная не занет куда себя деть,включаем ей мышек,да птичек на ютубе,хоть какая то развлекаловка.
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