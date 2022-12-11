Отправлено: - 16:25

Так, выгул питомцев должен осуществляться на поводке длиной не более 2 м в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком. При этом животное может быть без намордника, но хозяин должен иметь его при себе, чтобы при необходимости незамедлительно надеть на собаку.

Цитата:А что выгул самки конины, можно как осуществлять, с поводком, верхом на питомце или как?А баранов как выгуливать, на своих дачных участках или брать согласие соседей?