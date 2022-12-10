Отправлено: - 20:32

Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии.

Цитата:У нас, как у северного соседа - два вопроса: Кто виноват? и Что делать?Молодцы, виноватого нашли, это охранники. Теперь Что делать? Ответ очевиден- ждать весны, пока само не утечет.ПыСы. Предлагаю устраивать туда экскурсии от акимата, как в Ново-Афонской пещере. Подсветить цветными прожекторами и будет прибыль в бюджет.