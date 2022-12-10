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≡ Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел строительства Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45712
Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел строительства Костаная
Отправлено: 10.12.22 - 20:18
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Фото и видео ледяных столбов в еще не сданных квартирах в мкрн. Кунай в редакцию "НГ" прислали читатели. Костанайцы никак не дождутся вручения ключей, но, судя по кадрам, новоселье будет не скоро и не таким радостным, как они ожидали.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8900
Re: Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел...
Отправлено: 10.12.22 - 20:18
#1
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Вот она "архимедовщина" чистой, но замерзшей воды!

Цитата:
Мы все замерли, пока ждали, - добавляет другая женщина.

играли что ли?... море волнуется раз, море волнуется два... ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2968
Re: Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел...
Отправлено: 10.12.22 - 20:32
#2
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Цитата:
Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии.

У нас, как у северного соседа - два вопроса: Кто виноват? и Что делать?
Молодцы, виноватого нашли, это охранники. Теперь Что делать? Ответ очевиден- ждать весны, пока само не утечет.
ПыСы. Предлагаю устраивать туда экскурсии от акимата, как в Ново-Афонской пещере. Подсветить цветными прожекторами и будет прибыль в бюджет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1153
Re: Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел...
Отправлено: 10.12.22 - 20:36
#3
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Ну осталось министра индустрии услышать. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20565
Re: Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел...
Отправлено: 11.12.22 - 00:32
#4
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Как кто то, пусть даже и за 140 тысяч за квадрат, смог взять Это просто в степи, без ничего?
Понимаю, был бы это пригород какого нибудь центрального миллионика, где город размножается, растет..
Но тут же..
Наверно это позже назовут Мошенничеством..
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
212
Re: Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел...
Отправлено: 11.12.22 - 14:59
#5
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Уважаемая редакция, у вас в статье небольшая неточность, на фото не только сталактиты, но и сталагмит - та же сосулька, но растущая с пола пещеры. А также сталагнат - сросшийся сталактит со сталагмитом.
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