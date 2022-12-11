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«Это уже не политика, это факт» - Новый духовно-культурный центр православной церкви освятили в Костанае
«Это уже не политика, это факт» - Новый духовно-культурный центр православной церкви освятили в Костанае
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