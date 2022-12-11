Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • Ю-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Это уже не политика, это факт» - Новый духовно-культурный центр православной церкви освятили в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45709
«Это уже не политика, это факт» - Новый духовно-культурный центр православной церкви освятили в Костанае
Отправлено: 11.12.22 - 04:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 декабря митрополит Астанайский и Казахстанский Александр открыл духовно-культурный центр им. епископа Тимона (Русанова). Православные костанайцы, пришедшие на открытие, считают, что это место послужит укреплению межконфессиональных отношений в регионе и стране.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
211
Re: «Это уже не политика, это факт» - Новый духовно-культурный...
Отправлено: 11.12.22 - 04:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалыбин - бывший инспектор ОБХСС теперь верующий, православненько.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1975
Re: «Это уже не политика, это факт» - Новый духовно-культурный...
Отправлено: 11.12.22 - 07:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:

Сарказм это хорошо, когда в меру.
Слово последнее убери, если края зришь.
Профайл
Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1975
«Это уже не политика, это факт» - Новый духовно-культурный центр православной церкви освятили в Костанае
Отправлено: 11.12.22 - 07:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про адрес не написали в заметке, или я не внимателен стал?) Уточните

[Исправлено: Горожанин_kst, 11.12.2022 - 08:02]
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
536
Re: «Это уже не политика, это факт» - Новый духовно-культурный...
Отправлено: 11.12.22 - 11:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Про адрес не написали в заметке, или я не внимателен стал?) Уточните

Вы правы: в самом тексте нет адреса, он был только на одном из фото, но этого определенно недостаточно. Спасибо, что заметили, добавили.
Профайл
Salnik Anatoliy
§ Salnik Anatoliy
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.12.18
Сообщений:
77
Re: «Это уже не политика, это факт» - Новый духовно-культурный...
Отправлено: 11.12.22 - 13:00
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё же ленинское, крайне негативное определение роли религии для народа мне убедительнее и понятнее. Напавшие в 1941 году на СССР 22 европейские страны с огромными религиозными традициями не справились с атеистическим государством. Нынешняя социально-экономическая модель государства вполне соотносится с религиозной политикой государств напавших на СССР. Поэтому нуждается во внедрении религиозных верований в сознание широких масс.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS