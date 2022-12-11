Отправлено: - 11:28

Горожанин_kst:

Про адрес не написали в заметке, или я не внимателен стал?) Уточните

Цитата:Вы правы: в самом тексте нет адреса, он был только на одном из фото, но этого определенно недостаточно. Спасибо, что заметили, добавили.