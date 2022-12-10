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"Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области
"Кто в жизни сарая не построил, начинает давать вам оценку" - Министр индустрии РК ответил на критику домов для погорельцев в Костанайской области
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