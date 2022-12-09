Re: Жана Казакстан

Отправлено: - 19:53

Ломать систему, тем более в азиатских молодых странах, где власть большинство - это стареющие коммунисты партократы, которые готовы на все, ради ее сохранения, как им кажется, социально справедливой модели общества, бескровно ну никак не обойдется..

Надо или ждать, или ж дать, чтоб хоть как то выжить в этой системе.

Кто не хочет, погибает.

Но кто не хочет, единицы..

Австрия, выстрелы в самих себя, Англия..

Ну или те, кто отсидел по 14 лет..

Таких примеров единицы..

Готовы ли мы пойти на это, мы, старые советские люди?

Нет..

Мы хотим дожить до своей биологической смерти, в этой может порой нашей жалкой жизни..

Потом, наши потомки, нас впишут в Историю за это, и с какой стороны, нам конечно не узнать..