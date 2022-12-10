Прогноз на 5 дней
ясно-21°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • Ю-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На чемпионате мира по футболу определилась первая пара полуфиналистов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45706
На чемпионате мира по футболу определилась первая пара полуфиналистов
Отправлено: 10.12.22 - 21:45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Катаре прошли первые два четвертьфинальных матча чемпионата мира по футболу, по результатам которых определился состав первой полуфинальной пары. Первыми путевку в полуфинал разыграли действующий вице-чемпион мира сборная Хорватии и пятикратный чемпион мира сборная Бразилии.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20547
Re: На чемпионате мира по футболу определилась первая пара...
Отправлено: 10.12.22 - 21:45
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20547
На чемпионате мира по футболу определилась первая пара полуфиналистов
Отправлено: 10.12.22 - 22:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, мои прогнозы не сбываются..
Если бы ставки делал, все профукал бы..

Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS