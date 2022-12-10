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≡ Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел строительства Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45706
Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел строительства Костаная
Отправлено: 10.12.22 - 20:18
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Фото и видео ледяных столбов в еще не сданных квартирах в мкрн. Кунай в редакцию "НГ" прислали читатели. Костанайцы никак не дождутся вручения ключей, но, судя по кадрам, новоселье будет не скоро и не таким радостным, как они ожидали.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8899
Re: Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел...
Отправлено: 10.12.22 - 20:18
#1
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Вот она "архимедовщина" чистой, но замерзшей воды!

Цитата:
Мы все замерли, пока ждали, - добавляет другая женщина.

играли что ли?... море волнуется раз, море волнуется два... ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2967
Re: Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел...
Отправлено: 10.12.22 - 20:32
#2
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Цитата:
Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии.

У нас, как у северного соседа - два вопроса: Кто виноват? и Что делать?
Молодцы, виноватого нашли, это охранники. Теперь Что делать? Ответ очевиден- ждать весны, пока само не утечет.
ПыСы. Предлагаю устраивать туда экскурсии от акимата, как в Ново-Афонской пещере. Подсветить цветными прожекторами и будет прибыль в бюджет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1150
Re: Сталактиты в новостройках Куная прокомментировал отдел...
Отправлено: 10.12.22 - 20:36
#3
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Ну осталось министра индустрии услышать. :lol:
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