Отправлено: - 18:51

Эл-починно:

вместо того, что бы нести ответственность за качество того, что построили. Просто взять так и строителей оскорбить?

Цитата:Это было сказано не в адрес строителей,а в адрес диванных критиков,по моему справедливо.Сидеть дома в тепле и уюте и при этом хаять строителей, которые вкалывают день и ночь поздней осенью ,в сырости и холоде пытаясь успеть до холодов сдать людям жильё.