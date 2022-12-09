Отправлено: - 23:55

yudjin:

Наверное правдивей сказать 60% проголосовавших на странице Жундубаева, среди которых вполне могут быть не костанайцы.

- Я при своем мнении остаюсь, я за гранитный бордюр, - ответил Жундубаев. - Но есть решение акима области. Давайте не будем это обсуждать. Мы нижестоящий орган и будем исполнять поручение.

Цитата:Также как в вопросе перевода времени сюда Кызылорда зашла?)))Тебе хочется чтобы так былоНа деле опрос был объективный и НГ это подтвердила иначе тут уже историка была бПросто из двух вариантов народ выбрал наименее плохой- гранитныйА тут на тебеЦитата:Вспоминается только отрывок из шедеврального советского фильма "Премия"-Зачем же ты начал Павел Емельяныч?-Что зачем я начал?-Стройку зачем начал?-Вы думаете если я управляющий то я всё могу?-Почему же не сопративлялись?-Чему я должен был сопративляться?-Ну чтобы не начинать в таких условиях!-Ну сопротивлялся,как же вы думаете,в главке разговаривал,матом ругался...-Ну а они?-А они по спине хлопали,ничего всё будет в порядке-а вы?-Что я??.....-Ребром надо было вопрос ставить! Заявление написать,или отодвиньте сроки или снимите с должности-А ты оказывается наивный мужик Потапов! Ну сняли бы Павл Емельяныча,пришел бы другой и начал!!-Не скажи когда вопрос ребром ставят люди думать начинают,прояснение в мозгах происходит когда вопрос ребром ставиться....