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Жана Казакстан
Жана Казакстан
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45702
Жана Казакстан
Отправлено: 09.12.22 - 17:10
Был определенный оптимизм у меня по поводу перемен в нашей жизни после выборов, связанный прежде всего с действиями президента Токаева. Но те кадровые перестановки. которые произошли и происходят, заставляют меня поумерить свою восторженность. Жана - это же новый, а где новые кадры, кто будет продвигать новые идеи?
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3422
Re: Жана Казакстан
Отправлено: 09.12.22 - 17:10
Цитата:-//Для новых идей нужны новые люди//
Согласен на все сто: - нужен молодой президент с молодой и с горящими глазами новой молодой командой. Они будут ошибаться, что то делать неправильно, что то правильно: - но они будут двигаться вперёд.
А, что такое вперёд в наших, казахских, условиях: - это прежде всего движение и работа без КОРРУПЦИИ, ну или с минимальным её содержанием.
68 лет акиму ВКО- ну какое тут движение вперёд, какой тут новый и справедливый Казахстан - ему бы день продержаться, да ночь хорошо поспать.
Конечно, и при 68 лет можно работать - если только курс ПРЕЖНИЙ, ЕЛБАСИНСКИЙ, но мы же , вернее Токаев и К строят - Новый и Справедливый Казахстан.
Кстати, почему то на предприятиях при достижении 63 и выше, гонят в три шеи, почему то, а акима не гонят.
Согласен на все сто: - нужен молодой президент с молодой и с горящими глазами новой молодой командой. Они будут ошибаться, что то делать неправильно, что то правильно: - но они будут двигаться вперёд.
А, что такое вперёд в наших, казахских, условиях: - это прежде всего движение и работа без КОРРУПЦИИ, ну или с минимальным её содержанием.
68 лет акиму ВКО- ну какое тут движение вперёд, какой тут новый и справедливый Казахстан - ему бы день продержаться, да ночь хорошо поспать.
Конечно, и при 68 лет можно работать - если только курс ПРЕЖНИЙ, ЕЛБАСИНСКИЙ, но мы же , вернее Токаев и К строят - Новый и Справедливый Казахстан.
Кстати, почему то на предприятиях при достижении 63 и выше, гонят в три шеи, почему то, а акима не гонят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 965
Re: Жана Казакстан
Отправлено: 09.12.22 - 19:02
нужен наш "Саакашвили".
Его грузины до сих пор вспоминают и сравнивают с их нынешним "руководством".
Его грузины до сих пор вспоминают и сравнивают с их нынешним "руководством".
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20539
Re: Жана Казакстан
Отправлено: 09.12.22 - 19:53
Ломать систему, тем более в азиатских молодых странах, где власть большинство - это стареющие коммунисты партократы, которые готовы на все, ради ее сохранения, как им кажется, социально справедливой модели общества, бескровно ну никак не обойдется..
Надо или ждать, или ж дать, чтоб хоть как то выжить в этой системе.
Кто не хочет, погибает.
Но кто не хочет, единицы..
Австрия, выстрелы в самих себя, Англия..
Ну или те, кто отсидел по 14 лет..
Таких примеров единицы..
Готовы ли мы пойти на это, мы, старые советские люди?
Нет..
Мы хотим дожить до своей биологической смерти, в этой может порой нашей жалкой жизни..
Потом, наши потомки, нас впишут в Историю за это, и с какой стороны, нам конечно не узнать..
Надо или ждать, или ж дать, чтоб хоть как то выжить в этой системе.
Кто не хочет, погибает.
Но кто не хочет, единицы..
Австрия, выстрелы в самих себя, Англия..
Ну или те, кто отсидел по 14 лет..
Таких примеров единицы..
Готовы ли мы пойти на это, мы, старые советские люди?
Нет..
Мы хотим дожить до своей биологической смерти, в этой может порой нашей жалкой жизни..
Потом, наши потомки, нас впишут в Историю за это, и с какой стороны, нам конечно не узнать..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20539
Re: Жана Казакстан
Отправлено: 09.12.22 - 19:59
Цитата:
В Украине власть начала брать молодежь, чтобы отойти от этого, от старого советского прошлого и да, я вижу, как они хотят будущее, как делают это, и как стареющие коммунисты извне, начинают проливать их кровь за это..
Готовы ли мы к тому, чтоб нас задавили эти коммунисты?
Опять же, нет..
Иначе бы били во все колокола и требовали бы вступления в Нато, для защиты от коммунистов..
Но тогда нас попросту, из нас сделают горящий Бахмут..
Да, чтобы жить, порой нужно пролить много крови.
Чтобы выжить - лишь встать на колени..
Мы хотим выжить и любой ценой..
Мы не готовы умирать во имя идеи будущего..
против войны в Украине,
В Украине власть начала брать молодежь, чтобы отойти от этого, от старого советского прошлого и да, я вижу, как они хотят будущее, как делают это, и как стареющие коммунисты извне, начинают проливать их кровь за это..
Готовы ли мы к тому, чтоб нас задавили эти коммунисты?
Опять же, нет..
Иначе бы били во все колокола и требовали бы вступления в Нато, для защиты от коммунистов..
Но тогда нас попросту, из нас сделают горящий Бахмут..
Да, чтобы жить, порой нужно пролить много крови.
Чтобы выжить - лишь встать на колени..
Мы хотим выжить и любой ценой..
Мы не готовы умирать во имя идеи будущего..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 967
Re: Жана Казакстан
Отправлено: 09.12.22 - 22:16
Цитата:
Тоже мне Че Гевара нашелся, местного разлива
111:
Да, чтобы жить, порой нужно пролить много крови. Чтобы выжить - лишь встать на колени.. Мы хотим выжить и любой ценой.. Мы не готовы умирать во имя идеи будущего..
Да, чтобы жить, порой нужно пролить много крови. Чтобы выжить - лишь встать на колени.. Мы хотим выжить и любой ценой.. Мы не готовы умирать во имя идеи будущего..
Тоже мне Че Гевара нашелся, местного разлива
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 129
Re: Жана Казакстан
Отправлено: 10.12.22 - 01:40
Цитата:
.....для того чтобы говорить нужен Сааккашвили надо побывать в Грузии а потом говорить,да коррупции может и нету,но уровень жизни желает лучшего.Лучше с коррупцией чем так жить.
electro:
.....для того чтобы говорить нужен Сааккашвили надо побывать в Грузии а потом говорить,да коррупции может и нету,но уровень жизни желает лучшего.Лучше с коррупцией чем так жить.
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