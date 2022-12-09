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≡ За перелеты в Астану в рабочее время наказали замруководителя Костанайского управления здравоохранения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45700
За перелеты в Астану в рабочее время наказали замруководителя Костанайского управления здравоохранения
Отправлено: 09.12.22 - 20:25
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Ущерб от того, что Касенова использовала рабочее время в своих целях, составил 65 000 тенге. На рабочем месте она отсутствовала 5, 6, 31 января и 12 апреля 2022 года и объясняла это... январскими событиями.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20538
Re: За перелеты в Астану в рабочее время наказали...
Отправлено: 09.12.22 - 20:25
#1
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Из той же серии, где аким приказал заехать водятелу на тонкий лед полутаротонной машины, и предупредить там кого то, чтоб не утонули..
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
77
Re: За перелеты в Астану в рабочее время наказали...
Отправлено: 09.12.22 - 22:47
#2
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Смешно читать, какой то плохой спектакль
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