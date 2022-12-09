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За перелеты в Астану в рабочее время наказали замруководителя Костанайского управления здравоохранения
За перелеты в Астану в рабочее время наказали замруководителя Костанайского управления здравоохранения
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