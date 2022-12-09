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≡ Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного бордюра на проспекте Абая прокомментировал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45700
Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного бордюра на проспекте Абая прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.12.22 - 21:48
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Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 9 декабря, прокомментировал "НГ" решение нового главы Костанайской области Кумара Аксакалова не устанавливать гранитный бордюр в областном центре.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
210
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 09.12.22 - 21:48
#1
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интересно, бордюр весь на 100% изношен или 25% и ещё можно сэкономить и если асфальт полностью рейсаклингировать то ещё миллиард можно сэкономить.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8897
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 09.12.22 - 22:00
#2
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Цитата:
Тогда за гранитный бордюр проголосовали 60 процентов костанайцев.

Наверное правдивей сказать 60% проголосовавших на странице Жундубаева, среди которых вполне могут быть не костанайцы.

Цитата:
Практику опросов аким Костаная обещал продолжить.

Да обязательно. Только не через иноагентские социальные сети, а через доморощенный егов. У нас же сифрависасия впереди планеты всей, поголовно все имеют иин... вот и делайте специальную ветку на сайте акимата для голосовалок с входом по иин, и чтобы голос каждого отражался в личном кабинете, в истории. Тогда будет реальные опросы, а не филькины.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5654
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 09.12.22 - 22:25
#3
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Пришел новый аким и спутал все карты, цех по гранитным бордюрами придется перевозить в другой город, хотя мне кажется и бетонные не хуже гранитных. Жаль что чиновники не экономят бюджетные деньги, ну не свои же ведь, чего их экономить, за это могут ещё наказать. Ситуация абсурдная, но какие депутаты, такие и законы, ничего с этим не поделаешь. Свежо в памяти закон про стометровки, мол алкоголики не пойдут дальше сто метров покупать спиртное.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
77
Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного бордюра на проспекте Абая прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.12.22 - 22:43
#4
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А где говорилось что проводится опрос по гранитным бордюрам? Обьявление было где и для кого ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13246
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 09.12.22 - 23:55
#5
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Цитата:
yudjin:
Наверное правдивей сказать 60% проголосовавших на странице Жундубаева, среди которых вполне могут быть не костанайцы.

Также как в вопросе перевода времени сюда Кызылорда зашла?)))
Тебе хочется чтобы так было
На деле опрос был объективный и НГ это подтвердила иначе тут уже историка была б
Просто из двух вариантов народ выбрал наименее плохой- гранитный
А тут на тебе
Цитата:
- Я при своем мнении остаюсь, я за гранитный бордюр, - ответил Жундубаев. - Но есть решение акима области. Давайте не будем это обсуждать. Мы нижестоящий орган и будем исполнять поручение.


Вспоминается только отрывок из шедеврального советского фильма "Премия"
-Зачем же ты начал Павел Емельяныч?
-Что зачем я начал?
-Стройку зачем начал?
-Вы думаете если я управляющий то я всё могу?
-Почему же не сопративлялись?
-Чему я должен был сопративляться?
-Ну чтобы не начинать в таких условиях!
-Ну сопротивлялся,как же вы думаете,в главке разговаривал,матом ругался...
-Ну а они?
-А они по спине хлопали,ничего всё будет в порядке
-а вы?
-Что я??.....

-Ребром надо было вопрос ставить! Заявление написать,или отодвиньте сроки или снимите с должности
-А ты оказывается наивный мужик Потапов! Ну сняли бы Павл Емельяныча,пришел бы другой и начал!!
-Не скажи когда вопрос ребром ставят люди думать начинают,прояснение в мозгах происходит когда вопрос ребром ставиться....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13246
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 10.12.22 - 00:07
#6
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Цитата:
yudjin:
Да обязательно. Только не через иноагентские социальные сети, а через доморощенный егов

Вот и спалился агент
Из России видно пишет
Там же Инстаграм и Фейсбук объявлены враждебными площадками)))
Заговорился,забылся человек
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