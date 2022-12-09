Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного бордюра на проспекте Абая прокомментировал аким Костаная
Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного бордюра на проспекте Абая прокомментировал аким Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45700
Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного бордюра на проспекте Абая прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.12.22 - 21:48
Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 9 декабря, прокомментировал "НГ" решение нового главы Костанайской области Кумара Аксакалова не устанавливать гранитный бордюр в областном центре.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 210
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 09.12.22 - 21:48
интересно, бордюр весь на 100% изношен или 25% и ещё можно сэкономить и если асфальт полностью рейсаклингировать то ещё миллиард можно сэкономить.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8897
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 09.12.22 - 22:00
Цитата:
Наверное правдивей сказать 60% проголосовавших на странице Жундубаева, среди которых вполне могут быть не костанайцы.
Цитата:
Да обязательно. Только не через иноагентские социальные сети, а через доморощенный егов. У нас же сифрависасия впереди планеты всей, поголовно все имеют иин... вот и делайте специальную ветку на сайте акимата для голосовалок с входом по иин, и чтобы голос каждого отражался в личном кабинете, в истории. Тогда будет реальные опросы, а не филькины.
Тогда за гранитный бордюр проголосовали 60 процентов костанайцев.
Наверное правдивей сказать 60% проголосовавших на странице Жундубаева, среди которых вполне могут быть не костанайцы.
Цитата:
Практику опросов аким Костаная обещал продолжить.
Да обязательно. Только не через иноагентские социальные сети, а через доморощенный егов. У нас же сифрависасия впереди планеты всей, поголовно все имеют иин... вот и делайте специальную ветку на сайте акимата для голосовалок с входом по иин, и чтобы голос каждого отражался в личном кабинете, в истории. Тогда будет реальные опросы, а не филькины.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5654
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 09.12.22 - 22:25
Пришел новый аким и спутал все карты, цех по гранитным бордюрами придется перевозить в другой город, хотя мне кажется и бетонные не хуже гранитных. Жаль что чиновники не экономят бюджетные деньги, ну не свои же ведь, чего их экономить, за это могут ещё наказать. Ситуация абсурдная, но какие депутаты, такие и законы, ничего с этим не поделаешь. Свежо в памяти закон про стометровки, мол алкоголики не пойдут дальше сто метров покупать спиртное.
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 77
Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного бордюра на проспекте Абая прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 09.12.22 - 22:43
А где говорилось что проводится опрос по гранитным бордюрам? Обьявление было где и для кого ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13246
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 09.12.22 - 23:55
Цитата:
Также как в вопросе перевода времени сюда Кызылорда зашла?)))
Тебе хочется чтобы так было
На деле опрос был объективный и НГ это подтвердила иначе тут уже историка была б
Просто из двух вариантов народ выбрал наименее плохой- гранитный
А тут на тебе
Цитата:
Вспоминается только отрывок из шедеврального советского фильма "Премия"
-Зачем же ты начал Павел Емельяныч?
-Что зачем я начал?
-Стройку зачем начал?
-Вы думаете если я управляющий то я всё могу?
-Почему же не сопративлялись?
-Чему я должен был сопративляться?
-Ну чтобы не начинать в таких условиях!
-Ну сопротивлялся,как же вы думаете,в главке разговаривал,матом ругался...
-Ну а они?
-А они по спине хлопали,ничего всё будет в порядке
-а вы?
-Что я??.....
-Ребром надо было вопрос ставить! Заявление написать,или отодвиньте сроки или снимите с должности
-А ты оказывается наивный мужик Потапов! Ну сняли бы Павл Емельяныча,пришел бы другой и начал!!
-Не скажи когда вопрос ребром ставят люди думать начинают,прояснение в мозгах происходит когда вопрос ребром ставиться....
yudjin:
Наверное правдивей сказать 60% проголосовавших на странице Жундубаева, среди которых вполне могут быть не костанайцы.
Наверное правдивей сказать 60% проголосовавших на странице Жундубаева, среди которых вполне могут быть не костанайцы.
Также как в вопросе перевода времени сюда Кызылорда зашла?)))
Тебе хочется чтобы так было
На деле опрос был объективный и НГ это подтвердила иначе тут уже историка была б
Просто из двух вариантов народ выбрал наименее плохой- гранитный
А тут на тебе
Цитата:
- Я при своем мнении остаюсь, я за гранитный бордюр, - ответил Жундубаев. - Но есть решение акима области. Давайте не будем это обсуждать. Мы нижестоящий орган и будем исполнять поручение.
Вспоминается только отрывок из шедеврального советского фильма "Премия"
-Зачем же ты начал Павел Емельяныч?
-Что зачем я начал?
-Стройку зачем начал?
-Вы думаете если я управляющий то я всё могу?
-Почему же не сопративлялись?
-Чему я должен был сопративляться?
-Ну чтобы не начинать в таких условиях!
-Ну сопротивлялся,как же вы думаете,в главке разговаривал,матом ругался...
-Ну а они?
-А они по спине хлопали,ничего всё будет в порядке
-а вы?
-Что я??.....
-Ребром надо было вопрос ставить! Заявление написать,или отодвиньте сроки или снимите с должности
-А ты оказывается наивный мужик Потапов! Ну сняли бы Павл Емельяныча,пришел бы другой и начал!!
-Не скажи когда вопрос ребром ставят люди думать начинают,прояснение в мозгах происходит когда вопрос ребром ставиться....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13246
Re: Мнение народа не учли? - Решение отказаться от гранитного...
Отправлено: 10.12.22 - 00:07
Цитата:
Вот и спалился агент
Из России видно пишет
Там же Инстаграм и Фейсбук объявлены враждебными площадками)))
Заговорился,забылся человек
yudjin:
Да обязательно. Только не через иноагентские социальные сети, а через доморощенный егов
Да обязательно. Только не через иноагентские социальные сети, а через доморощенный егов
Вот и спалился агент
Из России видно пишет
Там же Инстаграм и Фейсбук объявлены враждебными площадками)))
Заговорился,забылся человек
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 79
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать