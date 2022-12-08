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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 541 из 541«1...539540541
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20538
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.22 - 17:52
#8101
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От дракоши

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18476
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.12.22 - 20:59
#8102
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аким, безалкогольной водки купил думаю уже.
пару ящиков.
Счастливого Рождества.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18476
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.12.22 - 21:01
#8103
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ты кстати за кого болешь?
за Японию и или Болеарские острова?
Россия и Германия то выбыли.

[Исправлено: alex_60, 09.12.2022 - 21:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18476
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.12.22 - 21:08
#8104
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Цитата:
drakon:
На улице +1. Падает мокрый снег. И сразу - тает...


да это чудо природы какое то.
падает, и сразу тает.
звони в КРГ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18476
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.12.22 - 21:37
#8105
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или ты после Дня Сала не отойдешь?
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Страница 541 из 541«1...539540541
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