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≡ Традиционный юношеский турнир по баскетболу, посвященный памяти Кадырбека Успанова, проходит в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45694
Традиционный юношеский турнир по баскетболу, посвященный памяти Кадырбека Успанова, проходит в Костанае
Отправлено: 09.12.22 - 15:33
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В областном центре стартовал XVI открытый Кубок Республики Казахстан по баскетболу среди юношей и девушек, посвященный памяти отличника просвещения КазССР, судье Всесоюзной категории Кадырбека Бузавгалиевича Успанова.
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М
* Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
66
Re: Традиционный юношеский турнир по баскетболу, посвященный...
Отправлено: 09.12.22 - 15:33
#1
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Так БузаВгалиевич или БузаУгалиевич?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1485
Традиционный юношеский турнир по баскетболу, посвященный памяти Кадырбека Успанова, проходит в Костанае
Отправлено: 09.12.22 - 16:16
#2
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Исправил. Спасибо
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М
* Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
66
Традиционный юношеский турнир по баскетболу, посвященный памяти Кадырбека Успанова, проходит в Костанае
Отправлено: 09.12.22 - 16:39
#3
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