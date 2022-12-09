Re: Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали - Иосиф...

Отправлено: - 10:32

Вот это уже конкретность. Только, Ильяс, боюсь, что из прокуратуры вы получите такой же обтекающе-ускользающий со сковородки ответ. Нет тела - нет дела, т.е.жалоб нет, вот и рассматривать нечего.

У нас все в государстве сейчас этим пропитано. Мне даже на скрининге, на мой вопрос, почему мне не проводят флюорографию и кардиограмму, ответили - у вас есть жалобы на здоровье? Нет? Вот и не надо их проводить.