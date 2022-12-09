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≡ Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали - Иосиф Сталин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45694
Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали - Иосиф Сталин
Отправлено: 09.12.22 - 10:32
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Извивается, как уж на сковороде - так говорят о человеке, который был уличен во вранье или какой-то интриге и теперь выведен на "чистую воду"! И вот он, чтобы выпутаться из сложной ситуации, начинает изворачиваться, еще больше врать, подставлять другого человека, переводить на кого-то стрелки! О ком это я? Да о нашей избирательной комиссии города Костаная.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2966
Re: Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали - Иосиф...
Отправлено: 09.12.22 - 10:32
#1
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Вот это уже конкретность. Только, Ильяс, боюсь, что из прокуратуры вы получите такой же обтекающе-ускользающий со сковородки ответ. Нет тела - нет дела, т.е.жалоб нет, вот и рассматривать нечего.
У нас все в государстве сейчас этим пропитано. Мне даже на скрининге, на мой вопрос, почему мне не проводят флюорографию и кардиограмму, ответили - у вас есть жалобы на здоровье? Нет? Вот и не надо их проводить.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3420
Re: Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали - Иосиф...
Отправлено: 09.12.22 - 10:43
#2
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Похожи на действия Дон Кихота Ломанческого, только рядом нема верного Санчо Панчо.
Ильяс - очевидно, вы и ваши действия не вписываються в концепцию Нового или как там, правильно: - вроде СПРАВЕДЛИВОГО Казахстана, или что нереально и было на самом деле: - нарушений в процессе проведения выборов и самого голосования - НЕ БЫЛО, поэтому вы и получаете почти идентичные ответы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5653
Re: Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали - Иосиф...
Отправлено: 09.12.22 - 10:46
#3
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Что-то мне надоели вечно недовольные и плохие новости от Ильяса, хочу радости, снегопада, много снега. Хоть бы дворник с лопатой не попался на пкти
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20529
Re: Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали - Иосиф...
Отправлено: 09.12.22 - 13:17
#4
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Во власть как рвался то..
Даже по тем годам безумные 115 тысяч не пожалел..
Надо было больше все таки..
Дали отворот, теперь стал хоть что то понимать в смысле жизни..
А то был бы сейчас таким как все они..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4827
Re: Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали - Иосиф...
Отправлено: 09.12.22 - 13:47
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Что-то мне надоели вечно недовольные и плохие новости от Ильяса,

Более того,редакции возможно стоит тематику Народных новостей фильтровать тщательнее.
2 автора изрядно достали нытьём и текстом ни о чём.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20529
Неважно, как проголосовали, важно, как подсчитали - Иосиф Сталин
Отправлено: 09.12.22 - 13:57
#6
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А мне Ильяс нравится, при всей моей критике его статей..
Это хотя бы реальный человек, кто болеет душой за наш Казахстан..
При этом как болеет и что пишет, совсем не важно..
Главное он доказывает это какими то там делами, статьями..
Ну а мы, конечно же должны или поддерживать его в этом, либо разносить в пух и прах его статьи, что тоже является своего рода поддержкой..
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