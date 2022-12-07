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≡ Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45688
Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности...
Отправлено: 07.12.22 - 17:42
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Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности акима Костанайской области в течение 7 лет?
Результаты опроса

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1650
Re: Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности...
Отправлено: 07.12.22 - 17:42
#1
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Львиную долю своего внимания уделял не области, а областному центру.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8896
Re: Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности...
Отправлено: 08.12.22 - 22:04
#2
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Подобный опрос в ОК
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
991
Re: Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности...
Отправлено: 08.12.22 - 22:13
#3
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Кто то мне сказал:"Подождите, через пару лет с тоской Архимеда вспоминать будете". Это кто то кажется с Аккаинского района. Точно утверждать не буду, подвозил вечером.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20518
Re: Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности...
Отправлено: 09.12.22 - 00:07
#4
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Хм..
А почему я не голосовал, но не могу этого сделать?
Ответил бы конечно положительно..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1144
Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности...
Отправлено: 09.12.22 - 00:33
#5
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Цитата:
111:
Хм.. А почему я не голосовал, но не могу этого сделать?

А почему не можешь? Пальчиком трудно кнопочку нажать? :lol: 8-) Голосовалка активная, голосуй ;-)
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