Re: Как вы оцениваете работу Архимеда Мухамбетова в должности...

Отправлено: - 22:13

Кто то мне сказал:"Подождите, через пару лет с тоской Архимеда вспоминать будете". Это кто то кажется с Аккаинского района. Точно утверждать не буду, подвозил вечером.