На месте контейнеров свалки растут - Мусорный кризис в Рудном в новой фазе: «Ажар» ушел с части площадок и рискует уйти совсем

Отправлено: - 18:52

Зачётная акиматовская многоходовочка. Сначала замутили так называемую конкуренцию между ЭТС и Ажаром, затем обезжирили Ажар штрафами, а у ЭТСа вдруг часть техники сгорела, которой и было то не густо. И вот он козырь из рукава - L-Trading,как раз перед тендером на вывоз мусора. Мягкий рейдерский захват бизнеса.