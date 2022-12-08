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≡ За похищение субсидий на семена картофеля подсудимого посадят на 5 с половиной лет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45688
За похищение субсидий на семена картофеля подсудимого посадят на 5 с половиной лет
Отправлено: 08.12.22 - 18:01
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В суде №2 Костаная оглашен приговор Сабыржану Килыбаеву. Почти неграмотный житель ЮКО признан мошенником, который вместе с подельником увел почти 96 млн тенге бюджетных тенге.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1022
Re: За похищение субсидий на семена картофеля подсудимого...
Отправлено: 08.12.22 - 18:01
#1
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Цитата:
Почти неграмотный житель ЮКО признан мошенником,

Источник:


нормально так..почти неграмотный увел почти 96 млн тенге бюджетных тенге...
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