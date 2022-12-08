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На месте контейнеров свалки растут - Мусорный кризис в Рудном в новой фазе: «Ажар» ушел с части площадок и рискует уйти совсем
На месте контейнеров свалки растут - Мусорный кризис в Рудном в новой фазе: «Ажар» ушел с части площадок и рискует уйти совсем
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