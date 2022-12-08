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≡ На месте контейнеров свалки растут - Мусорный кризис в Рудном в новой фазе: «Ажар» ушел с части площадок и рискует уйти совсем
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45688
На месте контейнеров свалки растут - Мусорный кризис в Рудном в новой фазе: «Ажар» ушел с части площадок и рискует уйти совсем
Отправлено: 08.12.22 - 16:11
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Новый кризис может затянуться надолго. Сотрудники ТОО зачищают площадки от мусора, после чего убирают контейнеры, и уже через пару дней это место превращается в несанкционированную свалку. В акимате Рудного ситуацию называют «тяжелой» и готовят «экстренные меры».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20514
Re: На месте контейнеров свалки растут - Мусорный кризис в...
Отправлено: 08.12.22 - 16:11
#1
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Скинули наконец конкурента..
А значит цены повысят.
За это то и боролся Акимат, нанимая этих вымогателей волонтеров активистов за какие то безумные деньги..
Теперь надо окупать затраты..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5652
Re: На месте контейнеров свалки растут - Мусорный кризис в...
Отправлено: 08.12.22 - 16:52
#2
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Видно невооружённым глазу кому надо было расшатать фирму и прогнать с рынка,
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Ж
§ Жили-были
(Пользователи)
Регистрация:
27.04.22
Сообщений:
5
Re: На месте контейнеров свалки растут - Мусорный кризис в...
Отправлено: 08.12.22 - 16:58
#3
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Ещё при Денинге хотели отодвинуть. Только вот вывоз мусора без полигона не очень рентабелен, значит сериал в самом начале. А ещё раздельный сбор,переработка, строительный мусор - пахать не перепахать.
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