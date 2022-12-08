Re: "Почему ждем указаний Президента?": персональную...

Отправлено: - 16:48

В Украине стирают города с лица земли, выжигают всю энергосистему, пытаясь заморозить мирное население на смерть, но... они ежедневно, в течении каких нибудь пары тройки часов, от силы сутки, все восстанавливают под безумным огнем противника..

Почему там так можно, а у нас нельзя вообще никак?

Это притом, что на Украине нет ни нефти, ни газа, ни денег и идет народная война..

У нас же всего этого навалом и войны нет.

Что не так?