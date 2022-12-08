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≡ "Почему ждем указаний Президента?": персональную ответственность за ЧС предложили ввести в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45688
"Почему ждем указаний Президента?": персональную ответственность за ЧС предложили ввести в Казахстане
Отправлено: 08.12.22 - 16:48
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Депутат Сената Нурторе Жусип заявил о необходимости введения персональной ответственности должностных лиц за проведение конкретной работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20514
Re: "Почему ждем указаний Президента?": персональную...
Отправлено: 08.12.22 - 16:48
#1
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В Украине стирают города с лица земли, выжигают всю энергосистему, пытаясь заморозить мирное население на смерть, но... они ежедневно, в течении каких нибудь пары тройки часов, от силы сутки, все восстанавливают под безумным огнем противника..
Почему там так можно, а у нас нельзя вообще никак?
Это притом, что на Украине нет ни нефти, ни газа, ни денег и идет народная война..
У нас же всего этого навалом и войны нет.
Что не так?
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