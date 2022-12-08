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≡ Костанайская птицефабрика завышала цены на яйца. Антимонопольный орган начал расследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45688
Костанайская птицефабрика завышала цены на яйца. Антимонопольный орган начал расследование
Отправлено: 08.12.22 - 16:48
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Антимонопольный орган заинтересовался птицефабрикой, расположенной в Костанайской области. Нарушение выявили в сфере оптовой продажи куриных яиц.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5652
Re: Костанайская птицефабрика завышала цены на яйца....
Отправлено: 08.12.22 - 16:48
#1
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Нашли кого проверять, при желании они могут так расписать расходы и выйти на убытки, лучше проверьте откуда 15 квартир у обычного чиновника в Астане
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