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≡ Свалки Костаная. Мусором завалило фасад дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45688
Свалки Костаная. Мусором завалило фасад дома
Отправлено: 08.12.22 - 16:18
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О куче мусора, расположенной недалеко от въезда в гаражное общество и рядом с домом № 159 по ул. Шипина, сообщил «НГ» житель Костаная Валерий ХРИПУШИН.

- Огромная свалка образовалась недалеко от въезда в гаражи, - рассказал он.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20514
Re: Свалки Костаная. Мусором завалило фасад дома
Отправлено: 08.12.22 - 16:18
#1
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Двор Байтурсынова 55 это временные пассажиры..
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