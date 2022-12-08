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≡ Сервисный центр ECO-SERVICE чиним все, что включается в розетку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45682
Сервисный центр ECO-SERVICE чиним все, что включается в розетку
Отправлено: 08.12.22 - 11:38
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Каждый пользователь может столкнуться с ситуацией, когда сломался холодильник, не работает пылесос, да еще заглючил компьютер. Для современного человека это настоящая катастрофа из области «все пропало, все пропало!».
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1208
Re: Сервисный центр ECO-SERVICE чиним все, что включается в...
Отправлено: 08.12.22 - 11:38
#1
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Цитата:
ремонт любой техники за один день;

Прям любой?) серьезно?))
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