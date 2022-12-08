Re: Кто все-таки создал Antares в Костанае? - На процессе...

Отправлено: - 12:03

Один из успехов бизнеса, это его название. Красивое, звучное звезда Антарес А вот если бы они назвали свою пирамиду звездой Альдебаран в созвездии тельца. То бизнес не был бы таким успешным)