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≡ Кто все-таки создал Antares в Костанае? - На процессе допросили ключевых свидетелей, которые раньше были подозреваемыми
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45682
Кто все-таки создал Antares в Костанае? - На процессе допросили ключевых свидетелей, которые раньше были подозреваемыми
Отправлено: 08.12.22 - 10:06
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Гульшат Жетписпаеву допросили 7 декабря. Она запретила себя фотографировать и пояснила, что имеет три высших образования и 12 лет библиотечного стажа, в частности, работала в библиотеке им. Островского в Костанае. Но с Ольгой Тропанец познакомилась, когда продавала арбузы.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1021
Re: Кто все-таки создал Antares в Костанае? - На процессе...
Отправлено: 08.12.22 - 10:06
#1
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Цитата:
- Не 62 млн тенге, а около 28 млн тенге, - ответил Кемельбаев. - Я считаю, что эти деньги ушли нашим наставникам из России.

Источник:


Нашли кому доверять, это же тот же Будапештский меморандум.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11797
Re: Кто все-таки создал Antares в Костанае? - На процессе...
Отправлено: 08.12.22 - 11:55
#2
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Цитата:
Не 62 млн тенге, а около 28 млн тенге, - ответил Кемельбаев. - Я считаю, что эти деньги ушли нашим наставникам из России.

Всё, бинго. Крайние найдены. Путин виноват. Женщин отпустить они сами жертвы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11797
Re: Кто все-таки создал Antares в Костанае? - На процессе...
Отправлено: 08.12.22 - 12:03
#3
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Один из успехов бизнеса, это его название. Красивое, звучное звезда Антарес А вот если бы они назвали свою пирамиду звездой Альдебаран в созвездии тельца. То бизнес не был бы таким успешным)
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