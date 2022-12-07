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saba: Ну заслуги ни акима , ни футболистов я здесь не вижу. Это прежде всего наши бизнесмены( термопарк-БК строй,Макдональдс уроженец Костанайской области Боранбаев).

saba: Вот и сидят раздувшиеся от своей значимости акимы и министры на своих постах годами и целыми десятилетиями. А большинство бизнесменов средней руки только и мечтает, как бы попасть в этот сладкий . узкий круг приближенных

Цитата:А кто такие бизнесмены без административного ресурса? Кто им разрешит строится если они с акимом в нормальных отношениях не будут? Коммуникации,место, им все аким же предоставляет А футболисты как раз таки показатель платежеспособности Макдональдс очень дорогая франшиза ставить ее в мелком городишке На тот момент рестораны были только в Астане и Алмате и тут на тебе,в провинциальном Костанае строят Явно без акима не обошлось Также и термопарк очень мощный объект в плане досуга Цитата:Потомучто мафия) И соседи такие жеЕсли у тебя в стране развивается большой независимый проект от какого либо местного предпринимателя то тут два путиЛибо задавить и подмять под себя ​чтобы этот предприниматель потом не полез в политикуЛибо задушить вообще чтобы его не выкупили иностранные силы и не влияли через него)Так в нулевые семья все и скупала и давила всех чтобы все большие финансы были в одних руках и не возникло олигархической войныТак иволгу и арай наш задавилиА теперь семью отталикивают от пирогаНовая плеяда олигархов рвется поделить семейное под покровительством токаева которого выдвинули вперёд как удобного петрушку в январеТоже самое в начале нулевых в России произошло когда питерские под тенью Путина растерзали московских,Гусинского,Березовского,Ходорковского,Авена отобрав у них всё что хорошо лежалоНо в России тоже назревают смутные времена когда новые олигархи ждут не дождутся когда смогут растерзать питерских и поделить их бизнес)))Дикий запад и чикаго 30ых отдыхает