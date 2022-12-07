Отправлено: - 00:10

111:

Так их сколько должно тогда по закону?

Цитата:Да х...понять понаписали белеберду какую-то)По идее 2 процента от числа жителей области за 6 месяцев должны ее подписатьНо потом ещё по каждому району и региону отдельно цифра должна быть или нет не пойму