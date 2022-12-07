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сайлау курманов:

Если бы бывший аким любил играть шахматы, наверняка Костанай стал бы шахматной столицей, начнутся прямые рейсы в Нью-Йорк и Пекин, приедут заезды и всем будет хорошо

Цитата:Он долгое время руководил областной федерацией шахмат. Более шести лет тому назад отмечал, цитирую дискуссию от 2016 года:Кайрат стайер: Шахматы интеллектуальная и королевская игра котирующаяся во всем мире, Вы представляете игру на чемпионате мира или азии, сколько именитых зрителей, судьей, тренеров, там все просчитывается на несколько ходов вперед, домашние заготовки используются, сколько времени надо изучать соперников,бывают темные лошадки, малейшая ошибка и проигрыш, не говоря уже о психологической подготовке и моральном настрое. Кто просто так отдаст победу, в прошлом году сборная команда Казахстана среди детей заняла 4 место на мировом первенстве, Жансая не участвовала, готовилась на соревнования среди девушек до 20 лет. Жансая в 14-16 лет играет с 19-20 летними девушками и выигрывает у них на мировых первенствах, она талант высочайшего класса. Детям надо выиграть область, республику и попасть в сборную команду страны, особо одаренных победителей и призеров продвигают на уровне федерации шахмат страны. У нас вроде в настоящее время аким области руководит областной федерацией шахмат.Подробнее здесь: