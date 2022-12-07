Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии
Отправлено: 07.12.22 - 13:40
Указом президента Казахстана аким Костанайской области Архимед Мухамбетов покинул свой пост. Уроженец Актобе Мухамбетов переехал в Костанай в далеком 2015-м: за это время местный «Тобол» перестал прозябать во второй шестерке, выиграл КПЛ и дважды взял Суперкубок. Читать новость
сайлау курманов: Если бы бывший аким любил играть шахматы, наверняка Костанай стал бы шахматной столицей, начнутся прямые рейсы в Нью-Йорк и Пекин, приедут заезды и всем будет хорошо
Он долгое время руководил областной федерацией шахмат. Более шести лет тому назад отмечал, цитирую дискуссию от 2016 года:
Кайрат стайер: Шахматы интеллектуальная и королевская игра котирующаяся во всем мире, Вы представляете игру на чемпионате мира или азии, сколько именитых зрителей, судьей, тренеров, там все просчитывается на несколько ходов вперед, домашние заготовки используются, сколько времени надо изучать соперников,бывают темные лошадки, малейшая ошибка и проигрыш, не говоря уже о психологической подготовке и моральном настрое. Кто просто так отдаст победу, в прошлом году сборная команда Казахстана среди детей заняла 4 место на мировом первенстве, Жансая не участвовала, готовилась на соревнования среди девушек до 20 лет. Жансая в 14-16 лет играет с 19-20 летними девушками и выигрывает у них на мировых первенствах, она талант высочайшего класса. Детям надо выиграть область, республику и попасть в сборную команду страны, особо одаренных победителей и призеров продвигают на уровне федерации шахмат страны. У нас вроде в настоящее время аким области руководит областной федерацией шахмат.
И если Кумар Аксакалов поступит именно так, то будет ему честь, хвала и уважение от 99% жителей области. Проблем, на которые ещё вчера нужно было обратить внимание и выделить деньги - очень много, но дополнительное огромное финансирование футбольного клуба точно ним не относится.
не пойму "призыва" статьи: мы - Кустанайцы - должны сейчас писать петицию о возврате Архимеда? Сейчас нужно рыдать, что наши "бегающие буратино", получающие НЕХИЛУЮ ЗАРПЛАТУ, могут снова в конце турнирных таблиц сползти и при этм продолжать получать все те же "копейчушки"? Мне лично фиолетово в их отношении, пусть хоть в самом конце будут. Все они "оканчивают" где-то вузы и получают дипломы - флаг в руки и как весь кустанайский народ работает и живет. Даже капелька слезинки не выжмется за этих дармоедов.
Алиса: не пойму "призыва" статьи: мы - Кустанайцы - должны сейчас писать петицию о возврате Архимеда?
Гляньте на источник статьи Кто это пишет) Цитата:
Алиса: Мне лично фиолетово в их отношении, пусть хоть в самом конце будут
Зря Футбол это инвестиционный бизнес сейчас к спорту мало имеющий отношение Сейчас главное инвестиции во всем мире И если регион(аким) вкладывается в команду это показатель платежеспособности населения и бюджета Значит в этот регион можно заходить со стройками,поставками,подрядами,магазинами, вкладами,местами досуга и отдыха Я больше чем уверен термопарк(первый такой большой после Астаны в северном Казахстане) Макдональдс (третий на то время в стране) сети различных супермаркетов,строительные фирмы зашли к нам как раз И по оценке развития футбольного бизнеса Ведь дорогие легионеры это реклама для региона А сейчас по всей видимости всё Новый аким четко дал понять затягиваем пояса,вольная жизнь кончилась
abaika95: Я больше чем уверен термопарк(первый такой большой после Астаны в северном Казахстане) Макдональдс (третий на то время в стране) сети различных супермаркетов,строительные фирмы зашли к нам как раз И по оценке развития футбольного бизнеса Ведь дорогие легионеры это реклама для региона А сейчас по всей видимости всё Новый аким четко дал понять затягиваем пояса,вольная жизнь кончилась
abaika95: Я больше чем уверен термопарк(первый такой большой после Астаны в северном Казахстане) Макдональдс (третий на то время в стране) сети различных супермаркетов,строительные фирмы зашли к нам как раз
Ну заслуги ни акима , ни футболистов я здесь не вижу. Это прежде всего наши бизнесмены( термопарк-БК строй,Макдональдс уроженец Костанайской области Боранбаев). Главное, у нас в Казахстане привыкли олицетворять всё , что делается с государством и понятно почему. Все деньги , по большому счёту находятся у государства. за все эти 30 лет мы успешно построили чиновничье-полицейское государство. Плюс ещё олигархический капитал. Все бизнесмены зависят в основном либо от госзаказов, либо от заказов квазигосударственного сектора. Такого быть не должно, государство должно обеспечивать нормальное функционирование деловой жизни путём законотворчества и нормального применения этих законов. но не должно непосредственно участвовать в бизнесе. Функции разные. От того , что все деньги у государства и происходит коррупция и выращивание различных нахлебников. Сейчас куда ни посмотри все сидят на дотациях, от сельского хозяйства до строительства жилых домов. Вот и сидят раздувшиеся от своей значимости акимы и министры на своих постах годами и целыми десятилетиями. А большинство бизнесменов средней руки только и мечтает, как бы попасть в этот сладкий . узкий круг приближенных
— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
— Всего мира! ! ! — застонали оглушенные васюкинцы.
saba: Ну заслуги ни акима , ни футболистов я здесь не вижу. Это прежде всего наши бизнесмены( термопарк-БК строй,Макдональдс уроженец Костанайской области Боранбаев).
А кто такие бизнесмены без административного ресурса? Кто им разрешит строится если они с акимом в нормальных отношениях не будут? Коммуникации,место, им все аким же предоставляет А футболисты как раз таки показатель платежеспособности Макдональдс очень дорогая франшиза ставить ее в мелком городишке На тот момент рестораны были только в Астане и Алмате и тут на тебе,в провинциальном Костанае строят Явно без акима не обошлось Также и термопарк очень мощный объект в плане досуга Цитата:
saba: Вот и сидят раздувшиеся от своей значимости акимы и министры на своих постах годами и целыми десятилетиями. А большинство бизнесменов средней руки только и мечтает, как бы попасть в этот сладкий . узкий круг приближенных
Потомучто мафия) И соседи такие же Если у тебя в стране развивается большой независимый проект от какого либо местного предпринимателя то тут два пути Либо задавить и подмять под себя чтобы этот предприниматель потом не полез в политику Либо задушить вообще чтобы его не выкупили иностранные силы и не влияли через него) Так в нулевые семья все и скупала и давила всех чтобы все большие финансы были в одних руках и не возникло олигархической войны Так иволгу и арай наш задавили А теперь семью отталикивают от пирога Новая плеяда олигархов рвется поделить семейное под покровительством токаева которого выдвинули вперёд как удобного петрушку в январе Тоже самое в начале нулевых в России произошло когда питерские под тенью Путина растерзали московских,Гусинского,Березовского,Ходорковского,Авена отобрав у них всё что хорошо лежало Но в России тоже назревают смутные времена когда новые олигархи ждут не дождутся когда смогут растерзать питерских и поделить их бизнес))) Дикий запад и чикаго 30ых отдыхает
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