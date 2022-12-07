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≡ Официальный сайт для подачи петиций появится в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45678
Официальный сайт для подачи петиций появится в Казахстане
Отправлено: 07.12.22 - 17:10
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Депутаты Мажилиса рассмотрели и одобрили законопроект по вопросам общественного контроля, который узаконит подачу гражданских петиций через специальный интернет-портал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20506
Re: Официальный сайт для подачи петиций появится в Казахстане
Отправлено: 07.12.22 - 17:10
#1
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А где петиции наших изменителей времени?
Там сколько вообще подписантов?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13244
Re: Официальный сайт для подачи петиций появится в Казахстане
Отправлено: 07.12.22 - 17:33
#2
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Вроде как в прошлом году Токаев уже высказывался что все петиции теперь будут рассматривать и давать на них ответы
И население массово начало клепать петиции против своих акимов,кск,соседей и всего остального)))
Вот наверху и решили ввести регламент
Если аким не голосовал в петиции то она не считается
Если ваша петиция не набрала 1 процент от жителей каждого села и поселка области то ваша петиция ниочем
Если в вашей петиции больше 25 печатных знаков тоже перебор и она не считается)
Цитата:
111:
А где петиции наших изменителей времени? Там сколько вообще подписантов?

Три тысячи вроде было
Из 800 тысяч жителей области
Активное меньшинство рвется навязать свое мнение большинству
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20506
Re: Официальный сайт для подачи петиций появится в Казахстане
Отправлено: 07.12.22 - 21:45
#3
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Цитата:
abaika95:
Три тысячи вроде было Из 800 тысяч жителей области

Так их сколько должно тогда по закону?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13244
Re: Официальный сайт для подачи петиций появится в Казахстане
Отправлено: 08.12.22 - 00:10
#4
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Цитата:
111:
Так их сколько должно тогда по закону?

Да х...понять понаписали белеберду какую-то)
По идее 2 процента от числа жителей области за 6 месяцев должны ее подписать
Но потом ещё по каждому району и региону отдельно цифра должна быть или нет не пойму
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