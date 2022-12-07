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≡ Автомобиль, провалившийся под лед в Костанайской области, принадлежал сельскому акиму
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45678
Автомобиль, провалившийся под лед в Костанайской области, принадлежал сельскому акиму
Отправлено: 07.12.22 - 23:21
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В день происшествия за рулем был только его водитель, которого аким Байгабылского сельского округа отправил предупредить людей, ходивших по льду, об опасности. Подробности рассказали в акимате Амангельдинского района.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20506
Re: Автомобиль, провалившийся под лед в Костанайской области,...
Отправлено: 07.12.22 - 23:21
#1
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Цитата:
Однако в день происшествия поступил сигнал о том, что по льду ходят люди. Аким послал водителя, чтобы он предупредил граждан об опасности. 

Прикольно так..
Люди ходили по тонкому льду..
И чтобы их предупредить, надо на этот тонкий лед заехать на поповозке в полторы тонны..
Тут же явно вранье..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20506
Re: Автомобиль, провалившийся под лед в Костанайской области,...
Отправлено: 07.12.22 - 23:22
#2
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И тем более рисковать этими самыми людьми, которых он хотел предупредить, заскочив туда на авто..
А вот это уже преступление..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11795
Re: Автомобиль, провалившийся под лед в Костанайской области,...
Отправлено: 07.12.22 - 23:50
#3
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Интереснно кто их учит вот такие истории выдумывать))
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
205
Re: Автомобиль, провалившийся под лед в Костанайской области,...
Отправлено: 08.12.22 - 00:34
#4
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Душераздирающая история.И анекдоты читать не надо,только лапшичку поправляй на ушах.
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