Отправлено: - 23:21

Однако в день происшествия поступил сигнал о том, что по льду ходят люди. Аким послал водителя, чтобы он предупредил граждан об опасности.

Цитата:Прикольно так..Люди ходили по тонкому льду..И чтобы их предупредить, надо на этот тонкий лед заехать на поповозке в полторы тонны..Тут же явно вранье..