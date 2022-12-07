Прогноз на 5 дней
ясно-25°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • ЮЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 587 из 588«1...585586587588»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 13:17
#8791
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черепашка нинзя..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 13:18
#8792
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая вот черепашка

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 13:19
#8793
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другая сторона..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 14:23
#8794
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зимняя красота..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 18:59
#8795
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строят горку..
Прям около нашего дома..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:02
#8796
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот мой дом..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:03
#8797
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и Амирка..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:04
#8798
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фигурки от заведений..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:07
#8799
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут нет ничего, помнится, когда то далеко в детстве, тут ставили горку..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:07
#8800
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фигурки..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:10
#8801
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:10
#8802
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот делают специалисты .

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:11
#8803
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зайчик..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:12
#8804
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чердачный Швед..

photo upload
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20483
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.12.22 - 19:13
#8805
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередь с ним сфотаться..

Профайл
Страница 587 из 588«1...585586587588»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: drakon, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS