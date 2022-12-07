Re: «Гранитных бордюров на пр. Абая не будет» - Кумар Акскалов...

Отправлено: - 12:30

Наоборот, чем чаще ремонт дорог и бордюров будет, тем чаще можно пилить..

А представить что бордюры и дороги сделали на 100 лет, это будет беда как для будущих чиновников, так и рабочих, которые без дела еще 100 лет будут болтаться..