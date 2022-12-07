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≡ «Гранитных бордюров на пр. Абая не будет» - Кумар Акскалов дал поручение строить из местных материалов, как давно предлагала «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45667
«Гранитных бордюров на пр. Абая не будет» - Кумар Акскалов дал поручение строить из местных материалов, как давно предлагала «НГ»
Отправлено: 07.12.22 - 12:30
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- За два дня я ознакомился с проектами на 2023 год, - сказал Кумар Аксакалов. - Все они крупные, знаковые, но очень дорогие. Считаю, что нецелесообразно тратить такие деньги, когда люди в поселках сидят без воды и без дорог.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20456
Re: «Гранитных бордюров на пр. Абая не будет» - Кумар Акскалов...
Отправлено: 07.12.22 - 12:30
#1
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Наоборот, чем чаще ремонт дорог и бордюров будет, тем чаще можно пилить..
А представить что бордюры и дороги сделали на 100 лет, это будет беда как для будущих чиновников, так и рабочих, которые без дела еще 100 лет будут болтаться..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8892
«Гранитных бордюров на пр. Абая не будет» - Кумар Акскалов дал поручение строить из местных материалов, как давно предлагала «НГ»
Отправлено: 07.12.22 - 12:42
#2
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Новая "метла" выметает все идеи и проекты по освоению бюджета прошлого акима. Ничего удивительного. Так же делал и Мухамбетов, когда забросил напрочь набережную Садвокасова.
Что теперь будут с делать с недоделанным Кунаем у черта на куличках?

Уже показывал гранитные бордюры, которые в прошлом году установили на парковке около ЦУМа и Марта. Спустя год на "вечном" граните тоже имеются сколы.



[Исправлено: yudjin, 07.12.2022 - 13:02]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
209
Re: «Гранитных бордюров на пр. Абая не будет» - Кумар Акскалов...
Отправлено: 07.12.22 - 12:56
#3
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Он тебя не пожалеет, не простит
Твое сердце разобьется о гранит
Твое счастье разлетится на куски
Ты с ума сойдешь от горя и тоски
Не ходи к нему на встречу, не ходи
У него гранитный камушек в груди
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