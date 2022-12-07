Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Гранитных бордюров на пр. Абая не будет» - Кумар Акскалов дал поручение строить из местных материалов, как давно предлагала «НГ»
«Гранитных бордюров на пр. Абая не будет» - Кумар Акскалов дал поручение строить из местных материалов, как давно предлагала «НГ»
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать