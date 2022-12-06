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≡ Рыжий-рыжий, конопатый, лицо Vogue и носит Prada - ставший популярной моделью тракторист из Костаная поделился с «НГ» фото последнего показа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45665
Рыжий-рыжий, конопатый, лицо Vogue и носит Prada - ставший популярной моделью тракторист из Костаная поделился с «НГ» фото последнего показа
Отправлено: 06.12.22 - 18:55
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Сам Данил называет себя парнем с ирландской внешностью, немецкими глазами и польскими корнями. Сейчас он одновременно работает с несколькими десятками агентств и живет в Стамбуле, но, несмотря на загруженность, нашел время, чтобы пообщаться с журналистом «НГ» онлайн.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11790
Re: Рыжий-рыжий, конопатый, лицо Vogue и носит Prada - ставший...
Отправлено: 06.12.22 - 18:55
#1
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Если на Марика напялить рыжий парик, будет ваще огонь. Во всех модных журналах первые места займёт.
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