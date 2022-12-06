Отправлено: - 18:55

Сам Данил называет себя парнем с ирландской внешностью, немецкими глазами и польскими корнями. Сейчас он одновременно работает с несколькими десятками агентств и живет в Стамбуле, но, несмотря на загруженность, нашел время, чтобы пообщаться с журналистом «НГ» онлайн.