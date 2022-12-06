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≡ Экологию - в политику. Партию "зеленых" зарегистрировал Минюст РК с 19-й попытки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45665
Экологию - в политику. Партию "зеленых" зарегистрировал Минюст РК с 19-й попытки
Отправлено: 06.12.22 - 18:01
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Мониторингом восстановления сгоревшего леса в Костанайской области должны заниматься, прежде всего, местное сообщество и экоактивисты региона, считают в партии "Baytaq". Но есть ряд проблем, которые нужно решать на уровне всей страны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20445
Re: Экологию - в политику. Партию "зеленых"...
Отправлено: 06.12.22 - 18:01
#1
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Бог в помощь!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20445
Re: Экологию - в политику. Партию "зеленых"...
Отправлено: 06.12.22 - 18:04
#2
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Цитата:
. У нас была большая критика в отношении бывшего акима Архимеда Мухамбетова. Сейчас же важно усилить


Вот это понты..
Какая там критика то?
Где он ее увидел?
Так, про себя ляпнул что то..
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
178
Экологию - в политику. Партию "зеленых" зарегистрировал Минюст РК с 19-й попытки
Отправлено: 06.12.22 - 23:00
#3
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Еще один распил бабла но уже "экологами. Мониторинг леса они будут. Под Рудными все лесозащитные полосы в удручающим положении. Мониторить должны те кто занет и умеет, а не те кто любит пиарится.

[Исправлено: Janus, 06.12.2022 - 23:01]
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