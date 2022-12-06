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≡ Дипломы станут необязательными? Слова Дуйсеновой объяснили в Минтруда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45665
Дипломы станут необязательными? Слова Дуйсеновой объяснили в Минтруда
Отправлено: 06.12.22 - 17:59
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Как сегодня пояснили в Министерстве труда и соцзащиты, документом предусматривается признание профнавыков, полученных при формальном, неформальном и информальном образовании. Сертификация позволит казахстанцам подтвердить свою квалификацию, но не отменяет дипломы об окончании учебных заведений.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
419
Re: Дипломы станут необязательными? Слова Дуйсеновой объяснили в...
Отправлено: 06.12.22 - 17:59
#1
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ну вот ВУЗам и пипец подкрался
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