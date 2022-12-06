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"Ждем автобус по 30 минут" - Как изменение маршрута № 11 сказалось на пассажирах в Костанае
"Ждем автобус по 30 минут" - Как изменение маршрута № 11 сказалось на пассажирах в Костанае
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