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≡ "Ждем автобус по 30 минут" - Как изменение маршрута № 11 сказалось на пассажирах в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45665
"Ждем автобус по 30 минут" - Как изменение маршрута № 11 сказалось на пассажирах в Костанае
Отправлено: 06.12.22 - 17:54
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Маршрут № 11, который обслуживает ПК «Альтаир», соединяет улицы Киевская и Узкоколейная с районом КСК и центром Костаная. До 1 ноября 2022 года даже в час пик интервал составлял 12-14 минут. Сейчас - 30-40 минут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20445
Re: "Ждем автобус по 30 минут" - Как изменение...
Отправлено: 06.12.22 - 17:54
#1
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Эх моя Родина..
Все тот же 11й..
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