Прогноз на 5 дней
небольшой снег-19°C
  • 781 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На чемпионате мира по футболу определились еще две сборные, вышедшие в четвертьфинал
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45665
На чемпионате мира по футболу определились еще две сборные, вышедшие в четвертьфинал
Отправлено: 06.12.22 - 17:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По результатам прошедших в 16-й игровой день чемпионата мира по футболу в Катаре еще двух матчей первого раунда плей-офф с участием двух азиатских, европейской и южноамериканской сборных определился состав третьей четвертьфинальной пары.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20445
Re: На чемпионате мира по футболу определились еще две сборные,...
Отправлено: 06.12.22 - 17:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про Бразилию только утром узнал..
Молодцы.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS