Re: Мусорная война в Рудном. Наступление по всем фронтам! -...

Отправлено: - 20:11

Есть разная конкуренция, или взять район и превратить его в чистый и образцовый, или как слон в посудной лавке понатыкать контейнеров и захватить часть выручки в наглую. Именно так повела себя новая фирма экотехсервис в надежде потеснить конкурента или даже захватить их бизнес. Кстати их крышевали из акимата. Штрафы и прочие неприятности остались ажару, власти всё видели и ничего не предприняли, очень даже странно...