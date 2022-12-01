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≡ «Во мраке при включенных фонарях»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45664
«Во мраке при включенных фонарях»
Отправлено: 01.12.22 - 09:24
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Так отзываются костанайцы о качестве уличного освещения в областном центре. Жалобы на него - одни из самых частых для службы 109, причем во все времена года. Едва заступив на должность, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ввел практику на еженедельных аппаратных совещаниях рассматривать самые «злостные» вопросы, поступившие в iKomek. И одной из первых была проблема с упавшим фонарем. Но это воистину - капля в море. Недаром на всех буквально встречах с населением градоначальник именует уличное освещение «бичом города», дает поручения исправить ситуацию. Но светлее в Костанае не становится.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8891
Re: «Во мраке при включенных фонарях»
Отправлено: 01.12.22 - 09:24
#1
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Цитата:
В областном центре до сих пор немало мест, где темень беспросветная или свет ну очень скуден.

Зато есть место, где как в операционной светло и летом, и зимой. Набережная по Гашека.

И плевать, что сейчас там редко кто гуляет и развлечений нет...энергия тратится в пустоту.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
987
Re: «Во мраке при включенных фонарях»
Отправлено: 01.12.22 - 22:13
#2
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Освещенность на улицах должна соответствовать параметрам СНИПов, там всё четко указано сколько люмен должно быть на улицах и дорогах разных категорий. всё проверяется достаточно просто, если интересно запросите в обл СЭС, у них был нужный приборчик. А системы регулирующей и управляющей освещением города действительно у нас нет, хотя есть достаточно интересные и уже недорогие разработки. Вопрос поднимался несколько лет назад, но тогда заглох из за дороговизны, там действительно можно отслеживать каждый светильник. Я уже правда давно не в теме, но различные типы АСУНО( автоматическая система управления наружным освещением) уже давно есть на рынке
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3415
Re: «Во мраке при включенных фонарях»
Отправлено: 03.12.22 - 19:16
#3
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Цитата://сети уже износились//

Что за бред несут эти специалисты: - как понять ИЗНОСИЛИСЬ эектросети- у нас в деревне эти сети с 50-60 годов прошлого века Советской власти (никакой КАПРЕМОНТ не видели) и недавно поставили мощные светильники и освещают улицу как в Лас Вегасе: - поставьте НОРМАЛЬНЫЕ светильники и освещенность улучшиться ( кстати оно измеряется в люксах, если им знаком этот термин).

Очевидно эти специалисты костанайского ЖКХ такого же уровня как и специалисты с Экибастузского ТЭЦ, доведшие город до теплового коллапса.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20445
Re: «Во мраке при включенных фонарях»
Отправлено: 04.12.22 - 15:29
#4
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Кухаркины дети, слышал такое определение..
А вот что такое Кухаркина экономия?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20445
Re: «Во мраке при включенных фонарях»
Отправлено: 04.12.22 - 15:31
#5
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Сейчас зимой еще хорошо.
А вот когда снега нет, машины слепят и еще дождь или после дождя, тогда это вообще темень, фонари эти с одной стороны конечно плохо и увеличивается количество дтп..
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1695
«Во мраке при включенных фонарях»
Отправлено: 04.12.22 - 20:28
#6
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И погрузились оне в мрак Средневековья.
И сия пучина поглотила ея в один момент.
В общем, все умерли.
:-o
Цитата:
111:
Кухаркины дети, слышал такое определение.. А вот что такое Кухаркина экономия?

У тебя сегодня урок анатомии.
Учится никогда не рано, и никому не поздно.
Ещё есть такие слова: ханжество и фарисейство.
Запомни!
И смотри, не перепутай!
:lol:
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
961
Re: «Во мраке при включенных фонарях»
Отправлено: 06.12.22 - 14:58
#7
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В 27 микрорайоне Рудного вообще по команде зам. акима последние 5 фонарей отключили, дескать нечего степь освещать. А то, что там тоже люди живут им до лампочки. Новый аким отказался этот вопрос решать.
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