Отправлено: - 09:24

В областном центре до сих пор немало мест, где темень беспросветная или свет ну очень скуден.

Цитата:Зато есть место, где как в операционной светло и летом, и зимой. Набережная по Гашека.И плевать, что сейчас там редко кто гуляет и развлечений нет...энергия тратится в пустоту.