Так отзываются костанайцы о качестве уличного освещения в областном центре. Жалобы на него - одни из самых частых для службы 109, причем во все времена года. Едва заступив на должность, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ввел практику на еженедельных аппаратных совещаниях рассматривать самые «злостные» вопросы, поступившие в iKomek. И одной из первых была проблема с упавшим фонарем. Но это воистину - капля в море. Недаром на всех буквально встречах с населением градоначальник именует уличное освещение «бичом города», дает поручения исправить ситуацию. Но светлее в Костанае не становится. Читать статью
Освещенность на улицах должна соответствовать параметрам СНИПов, там всё четко указано сколько люмен должно быть на улицах и дорогах разных категорий. всё проверяется достаточно просто, если интересно запросите в обл СЭС, у них был нужный приборчик. А системы регулирующей и управляющей освещением города действительно у нас нет, хотя есть достаточно интересные и уже недорогие разработки. Вопрос поднимался несколько лет назад, но тогда заглох из за дороговизны, там действительно можно отслеживать каждый светильник. Я уже правда давно не в теме, но различные типы АСУНО( автоматическая система управления наружным освещением) уже давно есть на рынке
Что за бред несут эти специалисты: - как понять ИЗНОСИЛИСЬ эектросети- у нас в деревне эти сети с 50-60 годов прошлого века Советской власти (никакой КАПРЕМОНТ не видели) и недавно поставили мощные светильники и освещают улицу как в Лас Вегасе: - поставьте НОРМАЛЬНЫЕ светильники и освещенность улучшиться ( кстати оно измеряется в люксах, если им знаком этот термин).
Очевидно эти специалисты костанайского ЖКХ такого же уровня как и специалисты с Экибастузского ТЭЦ, доведшие город до теплового коллапса.
В 27 микрорайоне Рудного вообще по команде зам. акима последние 5 фонарей отключили, дескать нечего степь освещать. А то, что там тоже люди живут им до лампочки. Новый аким отказался этот вопрос решать.
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