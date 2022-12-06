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≡ "Это ваш голос?" - Видео о премиях для педагогов за работу в избиркомах прокомментировала руководитель управления образования Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45664
"Это ваш голос?" - Видео о премиях для педагогов за работу в избиркомах прокомментировала руководитель управления образования Костанайской области
Отправлено: 06.12.22 - 11:58
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Аудиозапись с голосом человека, которого назвали руководителем управления образования акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВОЙ, появилась в соцсетях и на YouTube за несколько дней до президентских выборов.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2964
Re: "Это ваш голос?" - Видео о премиях для педагогов...
Отправлено: 06.12.22 - 11:58
#1
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
419
Re: "Это ваш голос?" - Видео о премиях для педагогов...
Отправлено: 06.12.22 - 13:04
#2
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ну теперь будут вилять и выкручиваться, дескать не так поняли и не то услышали. Балаган
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4865
Re: "Это ваш голос?" - Видео о премиях для педагогов...
Отправлено: 06.12.22 - 13:09
#3
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Цитата:
в области нет премированных сотрудников, принимавших участие во внеочередных президентских выборах.
Источник:

ДА ну? А что за работу в выборных комиссиях - не платят? Иил люди прям бежали к руководству и требовали: запишите меня добровольцем! Я хочу внести свой "безвоздмездный" вклад в дело государственного значения! Я готов с утра до ночи заниматься агитацией и разъяснением, а потом в день выборов вообще не спать...."
Местным курам на смех всё это!!! 8-)
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