Отправлено: - 13:09



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=47388 в области нет премированных сотрудников, принимавших участие во внеочередных президентских выборах.Источник:

Цитата:ДА ну? А что за работу в выборных комиссиях - не платят? Иил люди прям бежали к руководству и требовали: запишите меня добровольцем! Я хочу внести свой "безвоздмездный" вклад в дело государственного значения! Я готов с утра до ночи заниматься агитацией и разъяснением, а потом в день выборов вообще не спать...."Местным курам на смех всё это!!!