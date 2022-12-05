Re: Шесть лет тюрьмы за картошку, которую никто не видел -...

Отправлено: - 20:17

Шесть лет ещё как бы извинились за неудобство, в Китае пошел бы на закланье. Они задаются вопросом за что такие шиши, не моё, не надо.