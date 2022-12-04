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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 584 из 585«1...582583584585»
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Куратор темы: 111
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 22:36
#8746
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Цитата:
111:
Этого не объяснить.. Это как с настоящими викингами, или печенегами.. Определяется немного по другому..

Всмысле брякнуть, а там хоть трава не расти!?
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20424
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 22:41
#8747
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Цитата:
Don Julio:
Всмысле брякнуть, а там

Ну..
Если не шаришь о чем речь, почитай про наблюдения генетиков..
Или ты на глаз как то собрался отличать только по фото?
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 22:57
#8748
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Цитата:
111:
почитай про наблюдения генетиков..

Хо-хо!
О хо-хо!?
:lol:
Цитата:
111:
Или ты на глаз как то собрался отличать только по фото?

Бугага!
То есть, как?
Ты заявил, что "Амирканастоящийказах", прикажешь тебе не верить, сочтя твои слова за враньё!?
Глядя на ево фото!?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 22:59
#8749
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Ау!
Кухаркинзат!
Приём!
И задача, при нём!?
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 23:01
#8750
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Цитата:
111:
Или ты на глаз как то собрался отличать только по фото?

Хм...
То есть ты предлагаешь по фото отличить кухаркинзат от зата ссужженной?
Переведи!
:lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 23:04
#8751
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Цитата:
111:
Если не шаришь о чем речь, почитай про наблюдения генетиков..

Тута наверно маленький беленький пушистый зверек, именуемый, в простанородье, грёбаный екибастус, помер от смеха, читая эти, незабываемые от глупости, строфы!
:-o
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1695
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 04.12.22 - 23:13
#8752
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3578
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 09:52
#8753
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Цитата:
Don Julio:
Ну он хотя бы вызывает уважение, за то что он его имеет и высказывает...
В отличии других, цитирующих других или самого себя...


Снова, пол ночи гремели и звонили в колокола.

Лично мне, зачем нужно ваше уважение из-за три девять земель, тем более ранее отмечал, что ничьё уважение мне не надобно.

Кроме того, в отличии от других специалистов широкого профиля, в области декоративного искусства, по всяким кружевам, узорам, разным профилям и т.д. никогда не опускался, не плел разные интриги.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20424
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 13:03
#8754
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А сегодня с утра блинчики..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20424
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 13:03
#8755
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Цитата:
Kairat stayer:
Кроме того, в отличии от других специалистов широкого профиля, в области декоративного искусства, по всяким кружевам, узорам, разным профилям и т.д.

Прикольно...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20424
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 14:00
#8756
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О, у нас появятся 49ти этажки..


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11789
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 14:14
#8757
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Цитата:
111:
Костанай должен развиватся вниз. Каждый должен иметь загородный домик с хорошим участком. На северо- западе города много земли. Можно отдать новую промзону, она всё равно не будет работать.

[Исправлено: Vit, 05.12.2022 - 13:16]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3578
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 15:30
#8758
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Цитата:
111:
О, у нас появятся 49ти этажки..


Однако, прежде чем такие решения принимать, на мой взгляд нужно все риски просчитать. В первую очередь, нужен генеральный подрядчик с опытом взведения многоэтажек. Как в пословице: Семь раз отмерить, один раз отрезать. Чтобы не получилось как говориться: Хотели как лучше, получилось как всегда.

Может действительно пришло время и актуально небоскребы строить как в Сингапуре, Европах и.т.д.

Кстати, более 4 лет тому назад отмечал, что пока следует повременить с такой затеей, когда на строящихся 5 этажках появились трещины. Сорри, здесь цитировать себя не буду, а в заметке от 2018 года отмечу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20424
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 21:53
#8759
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Набираем вмякое горячительное для завтрашних гостей, какой то видный предприниматель, хороший дядька, не Добринцофф ли, подошел, посоветовал взять водку Кзылжар, говорит, что сам торгует водкой..
Взяли.
А то Абсолют хотели, Смирнов, говорит что эта водка уже не такая как раньше..



Еще про какую то Органику говорил, но там есть российская, он про какую то другую..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20424
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 05.12.22 - 21:56
#8760
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Водку Будьбаш смотрел, Немировы, вроде и по цене средненькие такие, не знаю, завтра хватит нет, у нас еще имеется водка Зерно и Ксяоми..
У моей только от Зерна голова не болит..
А так, на утро как привидение ходит, лохматая вся, больная..
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