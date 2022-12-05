Прогноз на 5 дней
переменная облачность-21°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мусорная война в Рудном. Наступление по всем фронтам! - Именно так обозначил свои действия ЦЗПП
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45658
Мусорная война в Рудном. Наступление по всем фронтам! - Именно так обозначил свои действия ЦЗПП
Отправлено: 05.12.22 - 19:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О том что в Рудном ведется многолетнее противостояние в мусорных войнах, не знает разве что приезжий. Да и то, увидев горы мусора на каждой улице у каждого дома, любой человек озадачится вопросом: а что, собственно, происходит?
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13233
Re: Мусорная война в Рудном. Наступление по всем фронтам! -...
Отправлено: 05.12.22 - 19:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только у нас такое может быть
При наличии конкуренции сфера услуг не улучшается а только ухудшается
А акиматы и цзпп только и умеют что в суды подавать на всех подряд и штрафовать а дело как стояло так и стоит)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5645
Re: Мусорная война в Рудном. Наступление по всем фронтам! -...
Отправлено: 05.12.22 - 20:11
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть разная конкуренция, или взять район и превратить его в чистый и образцовый, или как слон в посудной лавке понатыкать контейнеров и захватить часть выручки в наглую. Именно так повела себя новая фирма экотехсервис в надежде потеснить конкурента или даже захватить их бизнес. Кстати их крышевали из акимата. Штрафы и прочие неприятности остались ажару, власти всё видели и ничего не предприняли, очень даже странно...
Профайл Посетить вебсайт
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
960
Re: Мусорная война в Рудном. Наступление по всем фронтам! -...
Отправлено: 05.12.22 - 21:41
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А зачем появилась эта фирма "прокладка" Абат? Раньше и полигон и контейнера обслуживала одна организация и все пучком было. А так можно ящики-контейнера отдельно обслуживать, мусоровозки отдельно и еще бог весть сколько фирм понатыкать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS