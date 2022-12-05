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≡ Шесть лет тюрьмы за картошку, которую никто не видел - Прения по делу о хищении сельскохозяйственных субсидий прошли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45658
Шесть лет тюрьмы за картошку, которую никто не видел - Прения по делу о хищении сельскохозяйственных субсидий прошли в Костанае
Отправлено: 05.12.22 - 20:17
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Деньги должны были помочь фермерам повысить урожайность картофеля, но могут стать причиной длительного заключения подсудимого Сабыржана Килыбаева.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5645
Re: Шесть лет тюрьмы за картошку, которую никто не видел -...
Отправлено: 05.12.22 - 20:17
#1
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Шесть лет ещё как бы извинились за неудобство, в Китае пошел бы на закланье. Они задаются вопросом за что такие шиши, не моё, не надо.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25567
Re: Шесть лет тюрьмы за картошку, которую никто не видел -...
Отправлено: 05.12.22 - 21:41
#2
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Цитата:

Деньги должны были помочь фермерам повысить урожайность

На сколько, знаю я, дождь, повышает урожайность... :lol: :oops:
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